Presseinformation



Frankfurt, 23. DEZEMBER 2019



Infrastrukturfonds: Nach deutlich positivem Verlauf 2019 mit neuer Aufstellung ins neue Jahr



* Aktuell (YTD) ist 2019 das zweitbeste Kalenderjahr für den Ve-RI Listed Infrastructure seit Strategieumstellung 2014.



* Neuaufstellung für 2020 vollzogen.



* Kanadische Firmen nach Reallokation deutlich stärker vertreten.

Auch 2019 wird für den Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) von La Française Asset Management nach derzeitigem Stand wieder ein deutlich positives Jahr. Aktuell (Stand 19.12.2019) liegt die Jahresperformance (YTD) der Retailtranche bei 18 Prozent. Das wäre nach 2014 das zweitbeste Jahr seit Strategieumstellung (23.05.2014). Seitdem addiert sich die Gesamtperformance bei einer anualisierten Volatilität von 9,48 Prozent auf 67,09 Prozent. Das entspricht einer anualisierten Performance von 9,64 Prozent.



Amerika wächst



Mit der aktuellen quartalsweisen Reallokation hat sich das Länderverhältnis deutlich zu Gunsten Amerikas verschoben (plus 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf nunmehr rund 55 Prozent). Der Anteil US-amerikanischer Werte blieb stabil bei 30 Prozent. Doch mit der Aufnahme weiterer kanadischer Unternehmen in das Portfolio wuchs der Anteil auf rund 25 Prozent. Gleichzeitig ist der asiatisch-pazifische Raum der große Verlierer. Mit dem Verkauf von Hong Kong & China Gas Co. Ltd. aus Hong Kong und des australischen Netzwerkbetreiber Aurizon ist die Holdings West Japan Railway Company der einzige Vertreter Asiens. Das ist ein für den Fonds ungewöhnlich niedriger Wert für eine ganz Region.



Anders sieht es für Europa aus. Hier hat sich der Anteil der Aktiengesellschaften am Gesamtportfolio des Fonds nicht verändert. Er bleibt stabil bei rund 43 Prozent. Auf Länderebene schied das einzige belgische Unternehmen Elia System Operator SA aus. Dafür sind nun Portugal mit Redes Energeticas Nacionais SA sowie Frankreich mit Veolia Environnement SA aus dem Wassersektor vertreten. Die beiden deutschen Werte Fraport und Hamburger Hafen sind weiterhin im Fonds enthalten.