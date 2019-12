× Artikel versenden

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax kaum verändert - MDax setzt Rekordjagd fort

Der Dax hat sich am letzten Handelstag vor Weihnachten auf hohem Niveau kaum vom Fleck bewegt. Der deutsche Leitindex stand am Montag 0,07 Prozent höher bei 13 328,17 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte knüpfte an seinen zuletzt guten Lauf …





