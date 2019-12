Nasdaq Index | ISIN:XC0009694271 | WKN:969427

Aktuelle Situation im Tageschart: Nachdem der Index im November neue Höchststände erreicht hat, ist eine Bewegung in Gange gekommen, die bis heute anhält. So wurden in der letzten Handelswoche abermals neue Höchststände generiert. Damit befindet sich der Kurs weiter in Richtung der Preisziele. Eines ist bei der Marke von 9.333 USD zu finden. Es berechnet sich aus der Range von September bis Dezember 2018. Zudem notieren in der Zone weitere Fibonacci-Extension Preisziel, sodass dort mit Widerstand zu rechnen ist. Der Blick auf die Trendindikatoren zeigt ein bullisches Bild auf und bestätigt die positive Aussicht. Etwas Vorsicht ist aus kurzfristiger Sicht geboten, da sich die Oszillatoren Rsi und Stochastik bereits in der überkauften Zone befinden.

Fazit: weiter long bis 9.333 USD.

Der Tageschart vom Nasdaq Index in USD:

Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren vom Nasdaq Index im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der Donchian-Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator: (Über null – bullisch) Er ist über der Nulllinie und die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit ist das als bullisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Überkauft) Dieser Indikator befindet sich im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen. Dazu muss der Rsi die Zone über 70 nach unten verlassen.

○ Der Stochastic Indikator: (Überkauft) Dieser Oszillator notiert im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen.