Palladium hängt Gold ab

Über die letzten 10 Jahren verzeichnete das Edelmetall einen Aufwärtstrend, mit Rücksetzern in den Jahren 2014 und 2015. Seit Anfang 2016 hat sich der Palladium-Preis sogar mehr als verdoppelt. Dadurch erreichte Palladium am 17. Dezember dieses Jahres erstmals die Marke von USD 2.000. Wir haben in unserem Exklusivbereich die 2000 als tolle Short-Chance ausgerufen und konnten schon die ersten tollen Gewinne einstreichen. Mittelfristig bleibt Palladium für 2020 ein Short-Kandidat. Umsetzbar mit der WKN VF66FC von Vontobel.

Höhere Umweltauflagen treiben die Nachfrage nach Palladium

Obwohl der Absatz bei Automobilen derzeit etwas stottert, bleibt die Nachfrage nach den Katalysatormetallen hoch. „Höhere Umweltauflagen beim Schadstoffausstoß führen dazu, dass zum Beispiel in China und Indien in den Katalysatoren statt bisher gut zwei Gramm zukünftig rund fünf Gramm Platinmetalle verwendet werden müssen“, sagt Kerry Knoll, Chairman bei Generation Mining, einem kanadischen Palladiumunternehmen, an dem der Branchenriese Sibanye-Stillwater eine Beteiligung hält.