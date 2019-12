Pyrolyx holt sich mehr als 5 Millionen Euro von Anlegern

Pyrolyx meldet eine Kapitalerhöhung. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden 645.850 Aktien der Pyrolyx AG platziert, so das Unternehmen aus München am Wochenende. Platziert wurden die Anteilscheine zu 7,87 Euro - damit weit über dem Preis von 5,85 Euro, der aktuell für die Papiere an der Frankfurter Börse notiert wird. „Dies entspricht einem Preis von AU$ 0,85 pro CDI”, meldet das Unternehmen zum ...