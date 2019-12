Delivery Hero übernimmt „virtuelle Restaurantkette” Honest Food

Delivery Hero schlägt nach dem jüngsten großen Zukauf in Asien erneut zu: Das Unternehmen übernimmt sämtliche Beteiligung an der Honest Food Company GmbH. „Die Unterzeichnung der Kaufverträge erfolgte am 20. Dezember 2019. Der Vollzug / Closing der Transaktion ist für das 1. Quartal 2020 vorgesehen”, meldet die Good Brands AG, die Anteile an der Honest Food Company GmbH verkauft. Zu finanziellen Details wird keine Stellung ...