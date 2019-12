Der IPO-Wahnsinn in den USA und die Folgen!

während das Geschäft mit Börsengängen hierzulande erst langsam in Schwung kommt, läuft es in den USA schon fast heiß.

Alleine seit Mai gab es nicht weniger als 100 IPOs am US-Aktienmarkt → hier eine Übersicht über die letzten 100.

LMP Automotive (LMPX)

LMP betreibt eine E-Commerce-Plattform für den Handel mit gebrauchten und neuen Fahrzeugen. Das Unternehmen wurde erst 2016 in Plantation, Florida, von Samer Tawfik gegründet, der zuvor Gründer und CEO der Telco Group war.

Telco wurde 2007 von einer Leucadia National-Tochter für 120 Millionen US-Dollar in Cash gekauft. Telco und seine Partnerfirmen waren im Bereich von Prepaid-Telefonkarten aktiv und hatten 2006 einen Umsatz von rund 500 Millionen US-Dollar gemacht.

Tawfik war also durchaus erfolgreich und versucht das nun mit LMP Automotive in der Fahrzeugbranche zu wiederholen. Das Geschäftsmodell besteht darin, gebrauchte Fahrzeuge über Auktionen oder direkt von Händlern zu kaufen.

Bei neuen Fahrzeugen kauft man mit Flottentarifen direkt vom Hersteller oder von autorisierten Händlern dieser Hersteller.

Diese Fahrzeuge vermietet LMP dann an die eigenen Kunden oder bietet Leasinggeschäfte für mindestens 30 Tage an. Ziel ist es, so viel Umsätze wie möglich pro Fahrzeug zu erzielen inklusive einem Verkauf desselben als Abschluss.

Darüber hinaus können sich Kunden via LMP ihre Herstellergarantien verlängern lassen. Auch einen Abholungs- und Auslieferungsservice für die Autos wird angeboten.

Nach Angaben des Managements umfasste der Lagerbestand des Unternehmens am 24. Juli 2019 insgesamt 215 Automobile, von denen 128 geleast und in Gebrauch waren, 20 vermietet und in Gebrauch waren, 40 vor Ort zum Leasing oder Mieten verfügbar waren sowie 27 zum Verkauf standen.

Ziel ist es eine Flotte von 1.000 Fahrzeugen zu besitzen, was mit den bisher vorhandenen Kapazitäten auch möglich wäre. 90 Prozent davon sollten dann optimalerweise verleast oder vermietet sein.

Zu den aktuellen Vertriebskanälen des Unternehmens gehören Websites für den Internet- und Online-Verkauf von Kraftfahrzeugen, Suchmaschinen wie Google und Cars.com sowie Websites für soziale Medien wie Facebook und Twitter. Die Werbeaktivitäten sollen auf lokale Fernsehspots, Suchmaschinenmarketing und ähnliches ausgebaut werden.