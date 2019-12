Aktuell liegt die Commerzbank Aktie zwar leicht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag im Minus, doch bei der MDAX-notierten Bankaktie sind interessante charttechnische Widerstandsmarken weiter in unmittelbarer Nähe. Aktuelle Indikationen für den Aktienkurs der Commerzbank notieren am Montagmorgen bei 5,53/5,56 Euro, nachdem das Papier am Freitag bis auf 5,657 Euro geklettert und mit 5,584 Euro (-0,83 Prozent) aus dem XETRA-Handel ...