Gewöhnlich verbinden wir Weihnachten mit relativ tiefen Temperaturen. Da wir eine Verschiebung der klassischen Jahreszeiten erleben, ist ein kaltes Weihnachten nicht immer garantiert. Insbesondere durch den Klimawandel kommt der Schnee nicht immer an Weihnachten an. Deswegen bevorzugt der ein oder andere zum Schnee zu reisen.

Kalte Reiseziele - verlockende Reiseziele

Wer lieber kalte Weihnachten bevorzugt, kann sich mit Österreich, genauer genommen der Stadt Innsbruck, befassen. Die Hauptstadt von Tirol garantiert viel Schnee und ist gerade deswegen ein beliebtes Reiseziel bei Touristen. Sportattraktionen wie Wettkämpfe, Skispringen oder Snowboarden gehören zur Winterzeit dort dazu. Auch das Wandern und Skifahren in den Bergen haben hier eine lange Tradition. Das bekannte Käse-Spätzle, Görstl (Kartoffeln mit Schweine- oder Rindfleisch) und Speckknödel dürfen nicht fehlen. Hier kommen wir auf besonders niedrige Temperaturen, denn diese liegen zwischen -1 und -5 Grad Celsius.

Wenn man nicht so weit reisen will, bietet sich auch die Stadt Schwangau an. Was man in den Alpen zu sehen bekommt, sind verschneite Berge, ganz klare Seen und das Märchenschloss Neuschwanstein. Das Gebiet ist geeignet für Wanderbegeisterte, Ski- und Langlauffahrer. Der Besuch am Alpsee unterhalb der Königsschlösser rundet das Abenteuer ab. Insbesondere zur Weihnachtszeit erstrahlt der Ort romantisch. Hier liegen die Temperaturen zwischen 3 und -5 Grad.