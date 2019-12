Silber hat sich für die letzten Handelstage des Jahres 2019 in eine überaus interessante und aussichtsreiche Position vorgearbeitet. Die Chance auf ein Comeback ist zuletzt gestiegen. Kann Silber diese Chance ergreifen?

Im Fokus der charttechnischen Betrachtung steht die seit Anfang September dieses Jahres ausgebildete Korrektur. Den Verlauf dieser Korrektur kann bzw. konnte man in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (rot dargestellt) pressen.

„Üblicherweise“ werden diese Formationen durch einen Ausbruch über die Oberseite aufgelöst. Auch Silber initiierte zunächst diesen regelkonformen Ausbruch. Bis zuletzt erwies sich der Bereich um 17,0 US-Dollar jedoch als limitierende Zone. Silber konnte sich von dieser Marke nicht lösen, die Ausbruchsbewegung gewann nicht an Höhe. So kurz vor Weihnachten ist aber noch einmal Zug in die Bewegung gekommen. Mit aktuell 17,4 US-Dollar hat das Edelmetall einen wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Nun gilt es, den Schwung zu nutzen. Und ein gewisser Schwung bzw. Dynamik ist mit Blick auf die anstehenden Aufgaben durchaus vonnöten. Silber trifft auf ein ganzes Band relevanter Widerstände. Erst oberhalb von 18,3 US-Dollar wird dieses vermeintlich etwas durchlässiger. Bis dahin ist es aber noch ein steiniger Weg.

Kurzum: Silber bastelt an seinem Comeback. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, muss das Edelmetall weiter Kurs halten und die 17,4 US-Dollar signifikant überspringen. Sollte es sogar über die 18,4 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Gleiches gilt, sollte das Edelmetall auf der Unterseite unter die 16,5 US-Dollar (letztes Verlaufstief) brechen.