Mutares meldet die nächste Übernahme: „Die keeeper tableware GmbH, ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäfts der finnischen Metsä Tissue Corporation, einem der weltweit führenden Tissue-Hersteller, unterzeichnet”, heißt es am Montag in einer Mitteilung des Münchener Beteiligungs-Konzerns. Während die Gesellschaft ...