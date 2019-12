Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie von JPMorgan Chase bei ihrer fulminanten Aufwärtsbewegung. In den letzten Handelstagen gestaltete sich der Handel allerdings etwas „uninspiriert“. Die Aktie verharrte auf der Stelle. Weder nach oben noch nach unten wollte sich der Wert in Bewegung setzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 06.12.hieß es u.a. „[…] Im Wesentlichen bleiben wir bei unserer zuletzt getroffenen Einschätzung. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 120,0 / 117,0 US-Dollar. Die Zone um 127,5 US-Dollar hat nun eine größere Relevanz erlangt und dämmt im besten Fall neue Konsolidierungsversuche ein. Trotz der nach wie vor überkauften Tendenzen, die über kurz oder lang sehr wahrscheinlich in einer ausgeprägten Konsolidierung / Korrektur münden werden, hat die Aktie zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Momentum auf ihrer Seite. Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau rücken so langsam die 140,0 US-Dollar in Reichweite.“

Bis auf knapp 139,0 US-Dollar kämpfte sich die Aktie seitdem weiter nach oben. Die skizzierten 140,0 US-Dollar, die eine gewisse psychologische Bedeutung haben dürften, wurden jedoch bislang nicht erreicht. Die Aktie sitzt seit Tagen gespannt und gebannt vor dieser Hürde, wie das Kaninchen vor der Schlange. Irgendwann muss sich diese „Starre“ ja auflösen. Aktuell macht der Gesamtmarkt einen stabilen Eindruck. Die Voraussetzungen für die Aktie, um einen Vorstoß in Richtung 140,0 US-Dollar zu lancieren, sind demnach unverändert gut. Nichtsdestotrotz muss man auch ein Konsolidierungsszenario thematisieren. Solange sich etwaige Rücksetzer aber oberhalb von 127,5 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Die zentrale Unterstützung bildet unserer Meinung nach unverändert der Bereich von 120,0 / 117,0 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen.