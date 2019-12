Gestartet war die Aktie von Knorr-Bremse Ende 2018 bei 80,10 Euro und erlebte zunächst einen holprigen Start. Nach einem Verlaufstief bei 73,93 Euro gegen Ende 2018 schöpften Anleger jedoch wieder Hoffnung und trieben das Wertpapier bis ins zweite Quartal dieses Jahres auf 103,70 Euro aufwärts. Dort endete allerdings auch schon der Hinflug, bis in den Sommer hinein fiel das Papier auf 82,57 Euro zurück und beschreibt seitdem eine volatile Stabilisierungsphase mit einer oberen Begrenzung von 94,64 Euro. Doch genau die letzten Monate spiegeln den Willen eines nachhaltigen Bodens wider, der sich noch immer im Aufbau befindet, allerdings bei weiteren Kursgewinnen schon bald einer Aktivierung unterliegen könnte und dadurch wieder frische Handelsansätze auf der Oberseite liefert. Spekulativ könnte durchaus ein Investment schon jetzt erfolgen.

Volatilität bleibt hoch

Die aktuelle Handelsspanne zwischen 82,57 und vier 94,64 Euro kann aus technischer Sicht lediglich als neutral eingestuft werden. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 95,00 Euro dürfte Knorr-Bremse weiteres Kaufinteresse wecken und Kursgewinne in den Bereich zwischen 99,65 und 100,00 Euro generieren. Ein Einstieg auf dem aktuellen Kursniveau wäre demnach rein spekulativ erfolgen, Rücksetzer zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um zwischen 88,00 und 89,00 Euro müssten zeitweise noch einmal einkalkuliert werden. Eine klar bärische Ausgangslage würde sich hingegen unterhalb der Tiefstände aus dem zweiten Halbjahr von 82,57 Euro ergeben, in diesem Fall müssten Rücksetzer zurück auf den Eröffnungskurs um 80,00 Euro herum zwingend eingeplant werden. Sollte diese Marke für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, könnten noch einmal die Jahrestiefs aus 2018 bei 73,93 Euro angesteuert werden.