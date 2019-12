Kapitalmarktausblick 2020

Ob 2020 ein ähnlich starkes Aktienjahr (wie 2019) wird, ist fraglich, denn die beste Zeit für Aktien ist die, wenn die Talsohle einer Rezession verlassen wird, Verluste von Unternehmen sich in ansehnliche Gewinne wandeln und die Notenbanken im Zinssenkungszyklus sind. Von diesen drei Bedingungen ist höchstens die letzte einigermaßen gegeben, und dies deswegen, weil die Notenbanken in einer Habacht-Stellung sind, um drohende konjunkturelle Abwärtsrisiken frühzeitig zu bekämpfen. Die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt auch in diesem Jahr weiter ab und liegt im Falle Europas unter dem Potentialwachstum. Das schwächelnde verarbeitende Gewerbe lastet weiterhin auf den industrie- und exportgeprägten Volkswirtschaften wie der Deutschen. Für die USA ist in 2020 zunächst keine Rezession zu erwarten, aber auch die US-Wirtschaft zeigte sich zuletzt nicht mehr so robust wie in den Vorjahren. Die Wachstumsrate wird wohl unter 2 % rutschen. Hinzu kommen politische Herausforderungen. Der Brexit soll nun endlich geliefert werden. In den USA wird der Präsidentschaftswahlkampf in den nächsten Monaten immer mehr Fahrt aufnehmen. China versucht, die heimische Wirtschaft am Laufen zu halten, zugleich der Verschuldung im Privatsektor Herr zu werden und ist in Hongkong gefordert. Daneben bleibt der sino-amerikanische Handelskrieg wohl auch für 2020 eine Bürde für die Weltwirtschaft. Selbst ein vorläufiges Handelsabkommen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird nicht darüber hinwegtäuschen können, dass sich der Konflikt zu einem kaum zu überwindenden geopolitischen Konkurrenzkampf entwickelt hat. So bleibt noch die Bewertung. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse mancher Aktienmärkte sind nicht mehr günstig, allerdings gemessen an den Wachstumsraten gerade der schwergewichtigen (Qualitäts-)unternehmen auch noch nicht überteuert. Das heißt die zukünftige Aktienkursentwicklung ist im Wesentlichen abhängig von der Gewinnentwicklung. Es sieht aktuell nach einer Gewinnstabilisierung aus. Der Trend negativer Gewinnrevisionen scheint auszulaufen. Viele Analysten sind optimistisch und erwarten für den amerikanischen wie europäischen Markt fast zweistellige Gewinnzuwächse im nächsten Jahr. Das ist nicht unrealistisch, liegt aber auch daran, dass 2019 durch eine Gewinnrezession in den USA wie in Europa geprägt war.

Seite 2 ► Seite 1 von 2