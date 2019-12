Der wichtigste Schritt für die Aktie des US-Einzelhandelskonzerns Walgreens Boots Alliance war in der jüngsten Vergangenheit der Kursanstieg über den 200-Tage-Durchschnitt Anfang November um 56,00 US-Dollar auf ein vorläufiges Hoch an der Hürde aus Dezember 2018 von 64,50 US-Dollar. Der anschließende Abwärtstrend ist dabei als gesunde Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne anzusehen, trotz kurzer Zweifel durch ein Rutsch unter den Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200. Nun steht der laufende Abwärtstrend jedoch zur Disposition und könnte bei einem nachhaltigen Verlassen zur Oberseite wieder frisches Kapital in die Aktie spülen. Hierzu müssen sich Käufer aber noch ein Stück weit mehr bemühen, damit es tatsächlich zu einem regelkonformen Folgekaufsignal und einer Trendfortsetzung auf der Oberseite kommt. Angesichts der mehrfachen Unterstützung in diesem Bereich wird eine Fortsetzung der seit August bestehenden Aufwärtsbewegung favorisiert.