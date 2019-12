Die patentierten Verfahren des Unternehmens ermöglichen die Separation hochwertiger Stoffe oder Verunreinigungen. Die Hauptanwendung der Technologie ist die Separation der lebensfähigsten Spermien für die künstliche Fortpflanzung, insbesondere für die menschliche IVF (In-Vitro-Fertilisation).

Wie funktioniert die Technologie von Memphasys?



Nach 10 Jahren Entwicklungszeit und einigen Patenten später hat man sein sog. Samentrennungssystem unter der Marke FELIX für die Marktreife vorbereitet. Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit mehreren Befruchtungszentren in Australien.

Quelle: Memphasys

Memphasys erhöht Befruchtungswahrscheinlichkeit erheblich



Die Separation der Spermien erfolgt innerhalb von ca. 6 Minuten, wobei die mit schlechter Qualität aussortiert werden, sodass im späteren Befruchtungsprozess die Befruchtungschance erhöht und die Aufenthaltsdauer in den Kliniken sinkt.

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Krankheitswahrscheinlichkeit des Kindes sinkt, denn bei der natürlichen Befruchtung würden sich auch nur die stärksten Spermien durchsetzen. Bei den bisherigen Verfahren kann dies nicht gewährleistet werden, da die natürliche Selektion von Spermien bisher nicht nachempfunden werden konnte.

Quelle: Memphasys

Nespresso Businessmodel mit 600 Mio. USD Chance



Memphasys verfolgt bei seinen Felix-Geräten ein ähnliches Prinzip wie die Nespresso Kapsel Maschinen. Die Hardware an sich wird günstig bereitgestellt, doch die richtigen Umsätze erfolgen aus den Einweg-Kapseln – in diesem Fall "Felix Kartuschen".

Jede Kartusche kann natürlich nur einmal verwendet werden.

Einen Verkaufspreis gibt es bis dato noch nicht, doch Alison Coutts (Executive Chairman von Memphasys) hat in einem Interview (Link) verlauten lassen, dass ein Preis von rund 100 USD je Kartusche angebracht ist – ein kleiner Anteil an den Gesamtkosten von rund 10.000 USD je IVF-Versuch.

Im Durchschnitt braucht es 2,2 Versuche, damit eine 70%-ige Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft bei der künstlichen Befruchtung eintritt. Jährlich werden momentan rund 6 Mio. IVF-Zyklen durchgeführt, für Memphasys entspricht das einem Anteil von 600 Mio. USD.

Derzeit kommt Memphasys auf einen Börsenwert von 36,7 Mio. AUD (australische Dollar) oder 25,4 Mio. USD. Die Cashposition lag per Ende November bei rund 3,7 Mio. AUD.

Allison Coutts und Andrew Goodall (Non-executive Director) halten zusammen übrigens 34,3% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Größter Einzelaktionär ist "Peters Investments" mit einem Anteil von 27,9%. D.h. mehr als 62% aller Aktien sind in starken Händen.

Quelle: Memphasys



Wachstumsraten des Milliardenmarktes der künstlichen Befruchtung

Der globale Markt der künstlichen Befruchtung durch den Hauptmarkt der In-Vitro-Fertilisation (IVF) hat für das Jahr 2019 ein erwartetes Marktvolumen von 13,7 Mrd. USD.

Lt. dem Global IVF Services Market Report – Allied Market Research von April 2019 soll dieser Markt bis zum Jahr 2026 auf 26,4 Milliarden USD anwachsen.

Dabei rechnet der Allied Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate bei der IVF-Methode von 9,3% p.a.

Wachstumstreiber ist der asiatische Raum mit China, Japan, Singapur, Taiwan und Südkorea, weit vor Europa und den USA.

Bei der In-Vitro-Fertilisation (IVF) handelt es sich um die weltweit am häufigsten angewandte Form der künstlichen Befruchtung.

Dabei werden der Frau Eizellen entnommen und das Spermium direkt in die Eizelle platziert. Im Anschluss wird die befruchtete Eizelle der Frau wieder eingepflanzt. Im Schnitt werden derzeit 2,2 Eingriffe benötigt, um den Kinderwunsch zu erfüllen.

Die zweithäufigste künstliche Befruchtungsmethode ist die Insemination. Hierbei werden per Samenübertragung die Spermien des Mannes über einen Katheter direkt in die Gebärmutter der Frau übertragen. Diese Methode hat jedoch nur einen Anteil von 10% am globalen Markt der künstlichen Befruchtung.

Anstehende Meilensteine



Die Kleinserie des FELIX-Samentrennungssystems wird bis zum Jahresende 2019 verifiziert, ausgeliefert und die Mitarbeiter in der Anwendung an den 13 internationalen Standorten eingewiesen.



Im Anschluss erfolgt bis Ende Q.2 2020 die letzte Testphase an den verschiedenen Befruchtungszentren, um ggf. noch Anpassungen an der anstehenden Großserie vorzunehmen.



Q.3/Q.4 2020 erste Fokussierung auf 4 Märkte: Japan, Indien, Kanada, Iran und ggf. noch Neu Seeland, denn hier ist bis 2026 mit einem Anstieg der IVF Anwendungen von mind. 100% zu erwarten.



Felix -Gerät weiterhin auf Kurs für kommerziellen Verkauf Mitte bis Ende 2020



Vor wenigen Tagen gab es eine interessante Nachricht (Link) bezüglich der Lieferung des Felix-Gerätes an wichtige Meinungsführer in Japan, Indien, Kanada, Iran, den USA und China.

Bis Ende Dezember 2019 werden insgesamt sechs Konsolen und 320 Kartuschen geliefert.

Der Großteil der IVF-Zentren, die diese ersten Felix-Geräte für das Meinungsführer-Bewertungsprogramm erhalten, befindet sich in Ländern, in denen ein Ordnungsrahmen besteht, der zu den Kommerzialisierungszielen des Unternehmens passt, frühe kommerzielle Verkaufszeitrahmen anzustreben. Dazu zählen Standorte in Japan, Indien, Kanada und dem Iran.

Quelle: Memphasys



Alison Coutts, Executive Chair von Memphasys, sagte hinsichtlich der Lieferung der Geräte an die erste Gruppe von Standorten von Meinungsführern:

"Diese Standorte befinden sich auf wichtigen kommerziellen Märkten für das Felix-Gerät und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den Klinikärzten an diesen Standorten, die ihre Bewertungsarbeiten durchführen. Die Mitarbeiter von Memphasys werden zu Beginn des neuen Jahres das Felix-Gerät an diesen wichtigen Standorten von Meinungsführern besichtigen und vorführen, um den Bewertungsprozess zu unterstützen. Sie sind begeistert, die ersten zu sein, die die Geräte erhalten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen sowie auf die Ergebnisse und ihr Feedback.“

Zwei der Standorte, die im Rahmen dieser ersten Charge ein Felix-Gerät erhalten, befinden sich in den USA und China, die gemeinsam mit Europa große Zielmärkte für das Unternehmen darstellen. Memphasys geht davon aus, im ersten Quartal 2020 weitere Felix-Geräte an die restlichen Standorte von Meinungsführern (einschließlich der USA und der EU) zu liefern, wobei Memphasys darauf hinweist, dass die USA, die EU und China Märkte mit längeren behördlichen Vorlaufzeiten sind als die Märkte, die Memphasys für eine frühe Kommerzialisierung anstrebt.

Memphasys hat mit dem Verifizierungs- und Validierungsprozess (V&V) begonnen, der vor dem Beginn des kommerziellen Verkaufs auf diesen Märkten abgeschlossen sein muss, und geht davon aus, dass er Mitte 2020 abgeschlossen sein wird.

Quelle: asx.com.au



Wie immer gilt: Beachten Sie unbedingt ihr persönliches Risikoprofil und kaufen Sie niemals ohne Limit. Von Vorteil ist es, an dem Börsenplatz zu handeln, an dem mehr Umsatz (Handelsvolumen) herrscht. In diesem Fall ist das die Heimatbörse direkt in Australien. Die Aktie ist zwar auch in Frankfurt, München und Stuttgart handelbar, doch herrscht hier wenig Umsatz. Des Weiteren sollten Sie immer genau den australischen Kurs (AUD) in EUR umrechnen.Es handelt sich hier um eine hochspekulative Aktie, bitte beachten Sie das bei Ihrer Entscheidung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie direkt auf der Website des besprochenen Unternehmens: www.memphasys.com.au/

Mit besten Grüßen und FROHE WEIHNACHTEN

Daniel Schaad





