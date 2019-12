Die Corestate Capital Holding erwirbt ein Wohnneubauobjekt in in einer zentralen Lage von Leipzig. Gekauft hat Corestate das Objekt für seinen Fonds „Corestate Residential Germany III“. Die Gesamtinvestitionen liegen bei mehr als 57 Millionen Euro. Geplant ist die Revitalisierung von drei Bestandsobjekten. Außerdem sollen zwei Neubauten entstehen.Errichtet werden in Leipzig 190 Mietwohnungen, 121 Tiefgaragenstellplätze und ...