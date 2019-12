Aaron Grehan, stellvertretender Leiter für Schwellenländeranleihen und Portfolio Manager bei Aviva Investors, macht darauf aufmerksam, dass Emerging Markets (EM) 2019 von den weltweiten Niedrigzinsen profitieren konnten. Im Aviva Investors 2020-Ausblick für Schwellenländeranleihen schreibt er: „Die Zinssenkungen der US-Notenbank und der Trend zu niedrigeren Zinsen weltweit haben den Schwellenländern im Jahr 2019 Rückenwind verschafft. Aber obwohl die Gesamtrenditen von Schwellenländeranleihen positiv waren, zeigen höhere politische Risiken etwa in Argentinien und im Libanon, dass Anleger vorsichtig agieren sollten.“ Auch 2020 seien EM-Bonds grundsätzlich vielversprechend, so Grehan.

In Bezug auf Unternehmensanleihen aus Schwellenländern erklärte der Experte: „Relativ niedrige Ausfallraten sowie starke Fundamentaldaten im Universum der Unternehmensanleihen von Schwellenländern in diesem Jahr verdeutlichen einmal mehr die Widerstandsfähigkeit dieser Anlageklasse. Dies dürfte sich 2020 kaum ändern.“

Deutsche Asset Management (DWS) bei Schwellenländern optimistisch

Stefan Kreuzkamp, Chef-Anlagestratege bei der DWS, sagte Ende November 2019 gegenüber der FAZ: „Die Schwellenländer werden 2020 ein stabilisierender Faktor sein.“ Bei Unternehmensanleihen sehe man die besten Chancen in Schwellenländern. Dies gelte besonders für Anleihen aus Asien (ohne China). Die Erträge seien höher als bei Unternehmensanleihen aus den USA, während die Volatilität ähnlich hoch sei, so Kreuzkamp.

Rund 60 Prozent des weltweitweiten Bruttoinlandsprodukts würden 2020 in Schwellenländern erwirtschaftet, so die DWS. Risiken sehe man insbesondere für die großen Länder Südamerikas und China, das durch eine Verschärfung des globalen Handelskonflikts besonders stark getroffen würde.

JPMorgan Asset Management bei Emerging-Market-Assets wieder bullisch

Laut Bob Michele, Geschäftsführer und CIO von JPMorgan Asset Management, biete der Staatsanleihen-Markt von Schwellenländern derzeit die besten Investmentmöglichkeiten. Dies treffe besonders auf Staatsanleihen aus Russland, Mexiko, Indonesien und Peru zu. Der Grund: Das Risiko, dass 2020 eine globale Rezession ausbricht schätzt JPMorgan nur noch auf 25 Prozent. Zuvor waren es 40 Prozent gewesen.

Gegenüber dem US-Nachrichtensender Bloomberg erklärte Michele am vergangenen Mittwoch: „Unser Investmentansatz hat sich von defensiv auf mehr risikoaffin geändert.“ Und weiter: Die Deeskalation im Handelskonflikt zusammen mit der expansiven Geldpolitik der Notenbanken bietet den Märkten einen starken Hintergrund“.

WSJ warnt vor „Emerging-Market Junk Bonds “

Frances Yoon, Redakteur beim Wall Street Journal (WSJ), warnt unterdessen vor Schrott-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Am Donnerstag titelte er „Emerging-Market-Junk Bonds verkaufen sich in Rekordtempo“.

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern hätten in diesem Jahr Hochzinsanleihen im Wert von 118 Milliarden US-Dollar verkauft. Das ist mehr als doppelt so viel als vor fünf Jahren. Die Zahlen bezogen sich nur auf Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ohne oder mit dem schlechten "Sub-Investment Grade"-Rating. Staatsanleihen wurden nicht berücksichtigt. 2020 wurde die Zahl der Junk-Bonds aus Schwellenländern voraussichtlich weiter steigen.

Bereits im Oktober dieses Jahres habe der Internationale Währungsfonds in seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht vor einer finanziellen Schieflagen von Nicht-Finanzunternehmen in Schwellenländern, insbesondere in China, gewarnt, berichten Frances Yoon vom WSJ.

Autor: Ferdinand Hammer