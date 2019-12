FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1093 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1075 (Freitag: 1,1097) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9029 (0,9011) Euro.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA belasteten den Dollar etwas. In den USA waren die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November so stark wie seit einen halben Jahr nicht mehr gefallen. Der Auftragseingang sank gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet.