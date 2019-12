In der vergangenen Woche sah es zum Ende der Woche so aus, als könne es der Dialog Semiconductor-Aktie gelingen, einen erfolgreichen Anstieg über das Hoch vom 26. November bei 47,38 Euro zu vollziehen. In der Spitze stieg die Aktie bis zum 20. Dezember auf 46,90 Euro an.

Doch die schwache Eröffnung vom Montagmorgen lässt erneut Zweifel an der Stärke der ... Weiterlesen