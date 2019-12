Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer schwachen Verfassung und schrammt vermutlich an einer technischen Rezession vorbei, während die Produktion der Industrie seit H2-2018 schrumpft, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Das Wirtschaftswachstum dürfte im Jahr 2020 bei etwa 0,6% (arbeitstäglich bereinigt) liegen, nach 0,6 % im Jahr 2019. [ mehr