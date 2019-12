Muskelaufbau mit Strom oder auch EMS-Training ist effektiv. EasyMotionSkin bietet das innovative und anwenderfreundliche EMS-System für Training und Regeneration. Ein blitzblauer Anzug – einfach zu steuern via Smartphone oder Tablet. Die neuen Bodyclub Studios in München bieten nun einfachen Zugang zum Training mit EasyMotionSkin, denn eine App begleitet gekonnt durchs Training.

Wer will es nicht, fit, leistungsstark und möglichst lange gesund durchs Leben gehen? Unternehmer Christian Jäger will das und tut einiges dafür. Er formt gleich zwei Unternehmen, die das innovative EMS-Training einem breiten Publikum ermöglichen. In einem zweiten Stepp perfektioniert Jäger die Trainingsmöglichkeiten mit neuen Bodyclub Studios und einer smarten Trainings-App.

Bereits 2013 übernahm Jäger ein Unternehmen, dessen Potenzial ihm gefiel und in das er bereits investiert war. Was der führende deutsche Herzchirurg Prof. Dr. Dirk Fritsche als Technologie erfunden hatte, wurde von Jäger als Fitnessinnovation breitenwirksam ausgerollt. Patentierte Trockenelektroden, eingewoben in antibakterielle Hightech-Fasern eines smarten Trainingsanzugs, stimulieren kabellos mit niederfrequenten Stromimpulsen gezielt Muskelgruppen und damit bis zu 90 % des Körpermuskulatur. Via Smartphone oder ipad steuert der User einfach zu bedienende Anwenderprogramme – zum Training als auch zur Regeneration.