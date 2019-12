Wenn man Inflation nicht nur als Preisanstieg für Güter und Dienstleistungen definiert, sondern auch als Preissteigerung bei Vermögenspreisen versteht - dann war das Jahr 2019 das Jahr der Inflation! Es ist an den Märkten so ziemlich alles gestiegen: natürlich die Aktienkurse, aber auch die Kurse von Anleihen, aber auch Gold und andere Rohstoffe. Mithin stiegen also Assetklassen im Einklang, die sich meist gegenläufig entwickeln. Faktisch war das Jahr 2019 auch das Jahr, in dem die Fed kapituliert hat und ihren Glauben aufgeben mußte, dass es möglich wäre in einer immer stärker verschuldeten Welt die Zinsen anheben zu wollen. Kann all das in 2020 einfach so weiter gehen? An den Aktienmärkten droht jedenfalls bald eine Korrektur, die aktuelle Konstellation ähnelt der von Dezember 2018, nur mit umgekehrten Vorzeichen..

