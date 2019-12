NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Nach einem Anstieg bis auf 1,1096 US-Dollar kam der rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street minimal zurück und kostete zuletzt 1,1093 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1075 (Freitag: 1,1097) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9029 (0,9011) Euro gekostet./ck/he