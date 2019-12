US-Anleihen drehen in die Verlustzone

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Die wenigen Anleger, die vor Weihnachten noch aktiv waren, zeigten sich ungeachtet gemischt ausgefallener Konjunkturdaten risikofreudig und investierten in Aktien. Entsprechend gab es an den dortigen Märkten erneut Rekorde.

Dass China im Handelsstreit weitere Entspannungssignale sende, stütze die Zuversicht der Anleger, hieß es. Nach dem ersten Teilabkommen im Handelsstreit mit den USA wird die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft im neuen Jahr ihren Markt noch etwas weiter öffnen. Anfang Januar sollen Importzölle für insgesamt 850 Güter aus aller Welt reduziert werden.