Pünktlich vor Weihnachten starten die Grünen in Gestalt ihres Co-Vorsitzenden Robert Habeck einen Testballon, mit dem nicht die Entwicklung des natürlichen, sondern des politischen und gesellschaftlichen Klimas in Fragen von Asyl und Migration gemessen werden soll. Nachdem es mit Hilfe von Greta Thunberg und Fridays for Future gelungen ist, in breiten Bevölkerungsschichten eine neue Art

Der Beitrag Habecks Testballon erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Springer.