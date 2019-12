Der zweite Punkt ist, dass die Indikatorenlage bis jetzt noch weiter davon entfernt ist, einen Boden zu signalisieren als dies in Bitcoin der Fall ist. Gemeinsam haben beide Kursverläufe die unsaubere Aufwärtsstruktur seit dem letzten Tief. Auch in Ethereum können wir nicht behaupten, dass die ausgebaute Struktur vor bullischer Energie strotzt.

In Ethereum unterscheidet sich die Situation zum Bitcoin in 2 wesentlichen Punkten. Das eine ist die Tatsache, dass sich der Markt hier viel weiter nach Süden ausgedehnt hat und bereits das Idealziel für Welle [ii] in Türkis, den $115 Bereich anlaufen konnte.

Wir müssen daher immer noch mit finalen Rücksetzern der Bären rechnen und der Markt bleibt anfällig für Rückschläge, solange wir uns unter dem Hoch der Welle e in Weiß im Bereich $150 befinden. Wir bleiben daher auch weiterhin in unserem Short investiert. Die nächsten Tage werden also entscheidend in den Kryptowährungen, wobei an den Feiertagen tendenziell eher mit geringem Volumen gerechnet werden kann.

Wir bleiben weiterhin Short in Ethereum, welcher aktuell mit ca. 24% Kursgewinn im Plus steht und warten darauf die nächste Position zu hinterlegen!

