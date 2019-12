Die Wirecard-Aktie ist in den letzten Tagen in eine unspektakuläre Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Knapp oberhalb der runden 100,00-Euro-Marke bewegt sich der Wert seit Mitte des Monats in einer immer enger werdenden Handelsspanne seitwärts. Die vorweihnachtliche Ruhe sollte aber nicht überschätzt werden, denn noch immer haben die Anleger die Frage, ob die Tiefs aus dem Frühjahr noch einmal getestet werden, nicht endgültig ... Weiterlesen