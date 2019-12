Aus charttechnischer Sicht machte die Aktie bereits in den letzten Handelstagen und -wochen einen schwachen Eindruck.

Für die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten kommt es derzeit knüppeldick. Der Bruch einer eminent wichtigen Unterstützung hat den Wert nun gehörig in die (charttechnische) Bredouille gebracht.

Nach dem knackigen Rücksetzer in den Bereich von 2,8 CAD im November kam es zwar zu einem Erholungsversuch, doch dieser vermochte es nicht, wichtiges Terrain zurückzuerobern. Hierzu hätte es ein Comeback oberhalb von 4,6 CAD geben müssen, doch bereits im Bereich von 4,3 CAD ging der Aktie die Luft aus und sie näherte sich sukzessive wieder dem Bereich des letzten Verlaufstiefs an. Während sich die Aktien der Mitbewerber zuletzt durchaus wieder berappeln konnten, erging sich Aurora Cannabis in einer ausgeprägten Schwäche.

Zu Wochenbeginn brach dann die Unterstützung. Das daraus resultierende Verkaufssignal entwickelte gleich seine Wirkung. Um potentielle Bewegungsziele abzuleiten, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.

Kurzum: Mit Blick auf die aktuelle Bewegungsdynamik steht zu befürchten, dass sich die Korrektur weiter ausdehnen könnte. Auch ein Test der Marke von 2,0 CAD kann in der aktuellen Gemengelage nicht ausgeschlossen werden. Ein rasches Comeback oberhalb von 2,8 CAD würde aus charttechnischer Sicht für leichte Entspannung sorgen.