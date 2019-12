Die EU-Kommission ruft den „Umwelt- und Klimanotstand“ aus. Deutschland und die EU sollen aus der Kohle- und der Atomkraft aussteigen. Und was macht die Welt? Asien und Afrika steigen jetzt erst richtig in den Bau von Kohlekraftwerken ein und marginalisieren so die Reduktion der Kohleverfeuerung in Europa. Russland will Fördermengen weiter anheben. Es ist heute schon der

Der Beitrag AKW und KKW: Die Welt steigt ein, Deutschland aus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Jürgen Gadamer.