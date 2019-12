Die Aktie des US-Ölkonzerns Hess Corp. konnte zuletzt wichtige Akzente auf der Oberseite setzen. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung befand sie sich noch in einer durchaus prekären charttechnischen Konstellation, aus der sie sich mittlerweile aber befreien konnte.

In unserer letzten Kommentierung vom 26.11. hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit gelang es der Aktie schließlich, die 70 US-Dollar zu knacken und das erwartete Kaufsignal zu generieren. Rasch entfaltete das Kaufsignal seine Wirkung. Die Aktie erreichte zügig die Zone des Hochs aus dem Oktober des vergangenen Jahres bei 74,5+ US-Dollar. Mit dem Erreichen dieser Zone setzten Gewinnmitnahmen jedoch ein. Die Aktie wurde von den Konsolidierungs- und Korrekturtendenzen ergriffen, die im ganzen Ölsektor aufzogen. Der Rücksetzer unter die 70,0 US-Dollar hat zwangsläufig die 65,0 US-Dollar ins Spiel gebracht. Aktuell ringt der Wert mit dieser wichtigen Unterstützung. Signifikant darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls droht eine Ausweitung der Korrektur auf 60,0 US-Dollar oder gar 55,0 US-Dollar. Ungeachtet der jüngsten Kursverluste macht die Aktie im Vergleich zu anderen Ölwerten unverändert einen robusten Eindruck.“

In der Folgezeit gerieten die 65,0 US-Dollar unter Druck und wurden letztendlich aufgegeben. Die Abwärtsbewegung dehnte sich daraufhin bis in den Bereich der nächsten wichtigen Unterstützung von 60,0 US-Dollar aus. Ob der Relevanz der 60er Marke wäre deren Bruch ein herber Rückschlag gewesen. Kurzzeitig wackelte die Marke zwar, konnte aber im Endeffekt verteidigt werden. Anziehende Ölpreise und die robuste Vorstellung der US-Aktienmärkte initiierten die aktuell zu beobachtende Erholung, in deren Verlauf die 65,0 US-Dollar zurückerobert werden konnten.

Kurzum: Die Aktie macht unverändert einen robusten Eindruck. Die erfolgreiche Bestätigung der 60,0 US-Dollar hat deren Relevanz als Unterstützung noch einmal erhöht. Ein Bruch der 60,0 US-Dollar gilt es nun, unter allen Umständen zu vermeiden. Auf der Oberseite gilt es zudem, die 68,0 US-Dollar, die 70,0 US-Dollar und das Widerstandsniveau um 74,0 bis 74,5 US-Dollar zu überwinden. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 2-Jahres-Chart dargestellt.