WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum bewegt. Hintergrund dürften neben der für das Jahresende typischen Zurückhaltung widersprüchliche Signale sein. So rechnen Experten mit einem freundlichen Start der US-Aktienmärkte. Andererseits war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche weniger deutlich zurückgegangen als Experten erwartet hatten. Zudem war der Vorperiodenwert nach oben revidiert worden.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,629 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,724 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen notierten unverändert bei 98 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,900 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 2/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,333 Prozent./he