Wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit werden die Schokoladenabieter an den Pranger gestellt. Am 20. Dezember 2019 schreibt Johannes Ritter in der F.A.Z. in seinem Stück „Bittere Schokolade“ Seite 18, dass viele Kakaobauern in Afrika darben und ihre Kinder schuften lassen. Soll dem Genuss ein gutes Quäntchen schlechtes Gewissen beigemischt werden? Unsere Gesellschaft, unsere Medien

Der Beitrag Schoko-Industrie am Pranger: Boykott hilft den Kindern in Afrika nicht erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Volker Seitz.