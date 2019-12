Nach einer ausgeprägten Konsolidierung steht die Aktie des US-Ölkonzerns vor einem Comeback. Die robuste Entwicklung der Ölpreise sowie die haussierenden US-Aktienmärkte stützen in der aktuellen Phase die Ölwerte; so auch Chevron.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.11. bot sich noch ein etwas anderes Bild. Damals hieß es u.a. „[…] Nichtsdestotrotz legte der Aktienkurs Anfang November zu. Die 120,0 US-Dollar-Marke wurde dabei übersprungen. Der Weg in Richtung 125,0 US-Dollar schien damit geebnet. Bis auf knapp 122,5 US-Dollar dehnte sich die Ausbruchsbewegung schließlich noch aus, ehe der Wind wieder drehte. Aktuell notiert die Aktie unterhalb von 120,0 US-Dollar. In der aktuellen Gemengelage haben es Ölwerte schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Insofern könnte es auch in Bezug auf die Chevron-Aktie zäh bleiben. Die wichtigen Marken lauten aktuell 120,0 US-Dollar, 122,5 US-Dollar auf der Oberseite und 115,0 US-Dollar auf der Unterseite.“

In der Folgezeit bildete der Wert im Bereich von 116,0 US-Dollar eine Unterstützung aus. Im Verbund mit den 115,0 US-Dollar verfügt die Aktie nun in diesem Bereich über eine veritable Unterstützungszone. Diese gilt es, bei kommenden Rückzugsbewegungen der Aktie nun im Auge zu behalten.

Aktuell notiert die Chevron-Aktie mit 120,0+ US-Dollar auf einem eminent wichtigen Kursniveau. Im Bereich 120,0 US-Dollar bis 121,0 US-Dollar treffen einige relevante Linien zusammen. Neben dem massiven Horizontalwiderstand im Bereich von 120,0 US-Dollar bewegen sich auch der kurzfristige Abwärtstrend sowie die 200-Tage-Linie in dieser Zone.

Ein erfolgreicher Vorstoß in Richtung 122,5 US-Dollar oder gar in Richtung 125,0 US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite aufhellen und hier für frische Impulse sorgen. Die Rahmenbedingungen hierfür wären aktuell nicht die schlechtesten. Auf der Unterseite gilt es zudem, die Zone 116 / 115 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.