flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ruhte über die Weihnachtsfeiertage. Er schloss am 23. Dezember 2019 mit einem leichten Kursverlust von 0,13 Prozent bei 13.300,98 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug in einem ansonsten recht dünn wirkenden Handel immerhin noch 2,48 Mrd. Euro. Die jüngste Notierung des EuroStoxx50 stammt vom 24. Dezember mit einem minimalen Kursverlust von 0,06 Prozent und einem Schlussstand von 3.774,39 Zählern. Auch in Madrid, London und Paris wurde am 24. Dezember noch gehandelt, jedoch kam es kaum zu nennenswerten Veränderungen. In Retrospektive war es ein sehr gutes Aktienjahr. Ob Asien, Europa oder die USA – eine Reihe der weltweit wichtigsten Aktienindizes konnte in 2019 kräftig zulegen. Das muss in 2020 somit nicht unbedingt weiter so laufen und schon gar kein Selbstläufer werden. Der DAX und auch der EuroStoxx50 konnten beide in 2019 mit rund 26 Prozent hinzugewinnen und damit sogar den Dow Jones outperformen, der um rund 22 Prozent kletterte. Der marktbreite US-Leitindex S&P500 kletterte in 2019 bis dato aber mit beinahe 29 Prozent in noch luftigere Höhen. Der japanische Nikkei225 blieb da im direkten Vergleich mit einem Plus von rund 19 Prozent deutlicher zurück. Wesentlich schlechter, aber dennoch mit einem Plus von fast 8 Prozent, entwickelte sich trotz der teils sehr heftigen Proteste der Demokratiebewegung der Hang Seng Index aus Hongkong. Der „Brexit“ erwies sich in diesem ansonsten recht freundlichen Börsenjahr ähnlich der Belastungen in Hongkong ein wenig als Bremsklotz für den britischen Leitindex FTSE100. Aufgrund des weiterhin recht günstigen britischen Pfunds konnte dieser aber immerhin in 2019 um über 9 Prozent steigen. Die beste Jahresperformance aus der Klasse „Weltindizes“ konnte der Leitindex der US-Technologiebörse NASDAQ, der NASDAQ100, verbuchen, denn dieser stieg bisher um mehr als 37 Prozent an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in den USA schon wieder gehandelt. An der Wall Street schlossen die drei führenden Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit neuen Rekordhochs.

Am heutigen Freitag stehen von der Unternehmensseite keinerlei relevante Berichte an. Auch von der volkswirtschaftlichen Datenseite werden nur wenige Meldungen erwartet. Um 10:00 Uhr könnte zum Beispiel der EZB-Wirtschaftsbericht von Interesse sein. Aus den USA bekommen lediglich die Rohölhändler relevante Daten präsentiert, denn um 17:00 Uhr werden die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten publiziert und um 19:00 Uhr die wöchentlichen Daten von Baker Hughes zur Anzahl der aktiven Rohölförderplattformen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich Kursgewinne auf. Die US-Futures konnten durchweg Zugewinne verbuchen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.385 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag mit einem leichten Kursverlust von 0,13 Prozent bei 13.300,99 Punkten in Frankfurt via Xetra aus dem Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 19. Dezember 2019 bei 13.140,22 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.317/13.358 und 13.425 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.467/13.493/13.535 (beim Rekordhoch vom 23. Januar 2018 von 13.596,89 Punkten) und 13.602 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 13.249/13.208 und 13.140 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.099/13.073/13.031 und 12.964 Punkten auszumachen.





