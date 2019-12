NVIDIA gilt als eines der innovativsten High-Tech Unternehmen im Silicon Valley. Das Management versucht für seine Technologie immer neue Märkte zu erschließen. Ursprünglich waren diese Hochleistungsrecheneinheiten als Grafikkarten für den Gaming-Sektor entwickelt worden. Mittlerweile sind die Grafikkarten so leistungsfähig, dass in Echtzeit Raytracing Anwendungen berechnet werden. Weitere vielversprechende Märkte sind das Cloud-Geschäft und das Autonome Fahren. Im Markt für Autonomes Fahren ist NVIDIA Teil des Konsortiums AVCC (Autonomous Vehicle Computing Consortium), das Standards setzen will. Dies erscheint aussichtsreich, nachdem Schwergewichte wie General Motors, Bosch, Continental, Toyota und andere Branchenriesen daran beteiligt sind. Es bildet sich ein gigantischer Markt und NVIDIA ist in einer sehr guten Position, die für kurssteigernde Nachrichten sorgen wird. Mittlerweile macht der Automotivsektor 10% des Gesamtumsatzes aus und weist Steigerungen von 30% pro Jahr aus.

Auch die Marktakteure waren von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens überzeugt und katapultierten den Kurs im Zeitraum von Mitte 2015 bis Ende 2018 um 1285% nach oben. Im letzen Quartal 2018 musste die Aktie jedoch Federn lassen und verlor mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes.

Im Jahr 2019 hat der Aktienkurs nicht nur einen Boden ausgebildet, sondern ist seit Mitte des Jahres wieder in einem Aufwärtstrend eingeschwenkt, der im Dezember eine besonders starke Dynamik nach oben zeigt. Beim Widerstand von 240 US-Dollar ist nach dem rasanten Anstieg eine Konsolidierung im Gange. Wenn diese abgeschlossen ist, kann sich der Wert wieder bis auf 262 US-Dollar vorarbeiten. Unterstützung findet der Kurs bei 218 US-Dollar.