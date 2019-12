Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Viele Wirtschaftsberichte seien in diesem Monat aufgrund der Feiertage vorverlegt worden, was bedeute, dass diese Woche ziemlich leer sei und das werde auch diesen Freitag so bleiben. Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen seien das heutige Highlight. [ mehr