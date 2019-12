---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



Frankfurt, 27. DEZEMBER 2019



Ve-RI Listed Real Estate: Sehr starkes Jahr 2019 zeichnet sich ab

* Aktuelle YTD-Performance bei 24,72 Prozent (Stand 20.12.2019).

* Deutliche Umschichtungen für 2020: Fokus Europa.



* Industrial REITs stärkster Sektor im weltweit investierten Immobilienaktienfonds.



Der weltweit in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierende Fonds Ve-RI Listed Real Estate (DE0009763276 [R] und DE000A0MKQM3 [I]) steht mit seiner Retailtranche kurz vor Jahresende bei einer YTD-Performance von 24,72 Prozent (Stand 20.12.2019). Damit ist die bisherige Wertentwicklung in 2019 vergleichbar mit 2014, dem erfolgreichsten Jahr seit Strategieumstellung (01.10.2013). Seit Jahresbeginn erwirtschaftete der Ve-RI Listed Real Estate (R) für seine Anleger ein Jahresergebnis von 25,2 Prozent. Seit Strategieumstellung liegt die Gesamtperformance des Fonds bei 76,01 Prozent. Das entspricht einem anualisierten Ergebnis von plus 9,51 Prozent, bei einer anualisierten Volatilität von 10,32 Prozent.

Europa stark vertreten



Mit der aktuellen quartalsweisen Neuaufstellung kam es zu nennenswerten Veränderungen - sowohl bei der Länderverteilung als auch bei den Subsektoren im Immobiliensektor. Der Anteil europäischer Werte konnte sich im Quartalsvergleich von 25 Prozent auf nun 50 Prozent verdoppeln. Wohingegen der asiatisch/pazifische Raum von vormals 60 Prozent auf nun 27 Prozent zurückgeschraubt wurde. Größter Verlierer war Australien mit minus 14 Prozent. Aber auch Japan (minus 7 Prozent) und Singapur (minus 3 Prozent) verloren an Terrain. Komplett aus dem Portfolio verschwunden ist nun Hong Kong.



Waren im Vorquartal noch sechs europäische Länder mit börsennotierten Immobiliengesellschaften vertreten sind es nun neun. Neu hinzugekommen sind beispielsweise die norwegische Entra ASA, die spanische Inmobiliaria Colonial SOCIMI Sa und Gecina SA aus Frankreich. Aus Deutschland sind weiterhin die TAG Immobilien AG, TLG Immobilien AG und die alstria office REIT-AG vertreten. Hier gab es keine Veränderungen. Aktuell ist, wie im Quartal zuvor, kein Wert aus Österreich im Fonds enthalten.