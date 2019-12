Schaltstelle 32,00 EUR

Das Wertpapier der Software AG sollte definitiv für 2020 auf die Watch-List der Anleger gesetzt werden, ein nachhaltiger Kursanstieg über 32,00 Euro sowie den vorherrschenden Abwärtstrend dürfte nämlich direktes Aufwärtspotenzial in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 34,41 Euro (fallend) freisetzen können. In einer ersten Kaufwelle könnte sogar ein Kursanstieg zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 35,22 Euro vollzogen werden und ein Investment auf kurzfristiger Basis durchaus lukrativ machen. Als Zugpferd können Investoren in diesem Fall auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA566R zurückgreifen und eine vorläufige Renditechance von 90 Prozent erzielen. Mittel- bis langfristige Ziele lassen sich bei der Software AG um 40,00 Euro ableiten. Sollte die Unterstützung um 30,00 Euro jedoch unerwartet aufgegeben werden, müssten noch einmal Rücksetzer zurück auf 28,00 Euro einkalkuliert werden, im gleichen Atemzug kann sogar das Niveau von rund 26,00 Euro als weiterer Support genannt werden.