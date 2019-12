FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind nach der Weihnachtspause mit Kauflaune zurückgekehrt. Der deutsche Leitindex Dax legte am Freitagvormittag um 0,36 Prozent auf 13 348,65 Punkte zu. Gestützt wurden die hiesigen Börsen von der Wall Street, wo Dow Jones & Co am Vortag abermals neue Bestmarken erreicht hatten.

Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte kurz nach dem Börsenstart ebenfalls einen neuen Rekord, prallte dann aber wieder zurück. Zuletzt notierte der Index mit minus 0,17 Prozent bei 28 495,55 Punkten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 zuletzt um 0,28 Prozent fester bei 3785,13 Zählern, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit April 2015 geklettert war.