Gold mit Befreiungsschlag

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz des angekündigten Phase1-Deals und der Rally an der Wall Street erfuhr Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in dieser Woche eine höhere Nachfrage, so die Experten von XTB.Die Anleger scheinen sich zunehmend gegenüber Abwärtsrisiken abzusichern. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China könnten sich im Jahr 2020 fortsetzen und nach den fast viermonatigen Anstiegen bei US-Aktien steige die Gefahr für Korrekturen. [ mehr