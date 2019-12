Dow Jones Index | ISIN:US2605661048 | WKN:969420

Aktuelle Situation im Tageschart: In den letzten Handelswochen konnte die Aufwärtsbewegung wieder bzw. weiter an Fahrt aufnehmen. Damit kommen wir der Zielzone von 30.000 USD immer näher. Der Unterstützungsbereich um 27.300 USD wurde Anfang Dezember nochmals erreicht, damit gilt dieser als bestätigt. Auch die Trendindikatoren zeigen ein bullisches Bild auf. Zwar notieren die Oszillatoren Rsi und Stochastik im überkauften Bereich, allerdings haben sie noch kein Verkaufssignal ausgelöst. Zudem zeigen diese Indikatoren in starken Trendphasen oftmals ungenaue Signale gegen den Trend an.

Fazit: Weiter long bis in den Preiszielbereich von 30.000 USD. Aber auch der Zielbereich um 32.000 USD ist nicht aus den Augen zu verlieren.

Der Tageschart vom Dow Jones Index in USD:

„Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.”



Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren vom Dow Jones Index im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der Donchian-Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator: (Über null – bullisch) Er ist über der Nulllinie und die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit ist das als bullisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Überkauft) Dieser Indikator befindet sich im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen. Dazu muss der Rsi die Zone über 70 nach unten verlassen.

○ Der Stochastic Indikator: (Überkauft) Dieser Oszillator notiert im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen.