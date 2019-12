Kann die Scout24-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 62 Euro ausbauen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten rentieren.

Wer vor einem Jahr in die Aktie des Betreibers digitaler Marktplätze für Immobilien und Autos, Scout24 (ISIN: DE000A12DM80) investiert hat, kann sich bislang über einen Kursgewinn von 45 Prozent freuen. Nach der Bekanntgabe über den Verkauf der Sparte AutoScout24 für einen Kaufpreis von 2,892 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Hellmann & Friedman vollzog die Aktie einen Kurssprung von 55 auf bis zu 59,35 Euro, konnte dieses Niveau in weiterer Folge aber nicht ganz halten. Durch diese Transaktion, die einen erheblichen Wert für Scout24 und seine Aktionäre schaffen sollte, möchte das Management die marktführende Position der Plattform ImmoScout24 ausbauen.

Kann die Aktie, die nach der lukrativen Veräußerung von Scout24 mit Kurszielen von bis zu 66 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wurde, ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 62 Euro ausbauen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten rentieren.