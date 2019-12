Der gerade vollzogene Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) hat für viele Diskussionen über das EZB-Mandat geführt. Gewissermaßen als Abschiedsgeschenk hatte EZB-Präsident Mario Draghihi auf der letzten von ihm geleiteten Sitzung des Zentralbankrats die Ausweitung der Anleihenkäufe und eine weitere Zinssenkung durchgesetzt, was sogar innerhalb des Zentralbankrats auf Ablehnung stieß. Nicht anders geht

Der Beitrag Die Souveränität der EZB und die Machtlosigkeit der Wähler erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.