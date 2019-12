Bei Hugo Boss gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Der norwegische Staat überspringt am 23. Dezember bei dem Modekonzern die Schwelle von 3 Prozent. Die Norweger halten zum Stichtag 3,29 Prozent an Hugo Boss. Bisher lag ihr Anteil an den Süddeutschen bei 2,89 Prozent.Die Aktien von Hugo Boss gewinnen am Morgen 0,7 Prozent auf 43,56 ...