Eine erste Einigung der USA mit China im Handelskonflikt und die Lage in Großbritannien nach der Wahl verlieh vor allem dem britischen und auch den US-Aktienmärkten weiteren Schub. Im Rahmen der freundlichen Stimmung waren als sicher geltende Staatsanleihen weniger gefragt. Die gegen Jahresende abnehmende Liquidität und Gewinnmitnahmen sorgten für rückläufige Anleihenotierungen.

Die zu Beginn der Berichtswoche bekanntgegebene Einigung im „Phase 1-Deal“ zwischen den USA und China ist ein kleiner Erfolg. In dem seit Anfang 2018 immer weiter eskalierten Handelskonflikt haben sich beide Seiten nun auf ein erstes Zwischenabkommen, dem Phase 1-Deal, verständigt. Die Unterzeichnung wird allerdings erst Anfang 2020 erfolgen. Die USA verzichten hierbei auf die zum 15. Dezember angekündigten zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Waren im Gegenwert von 160 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus soll 30 Tage nach Inkrafttreten der Satz für weitere Strafzölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 120 Milliarden US-Dollar von 15 auf 7,5 Prozent halbiert werden. China verpflichtet sich im Gegenzug zur Erhöhung seiner Agrarimporte aus den USA und zum besseren Schutz von geistigem Eigentum.

Die nun getroffene Vereinbarung sollte eine weitere Eskalation im Handelsstreit sowie negative Auswirkungen auf den Welthandel vermeiden. Einen belastbaren Wendepunkt im Handelsstreit stellt die Einigung unserer Meinung nach aber nicht dar. US-Präsident Trump dürfte zwar negative Rückkoppellungen auf die US-Wirtschaft in einer möglichen zweiten Amtszeit vermeiden können. Weiterführende Gespräche hinsichtlich eines “Phase 2-Deals“ werden unserer Meinung nach aber komplexer und wesentlich zäher ausfallen. Zumal auch mehr als 90 Prozent der bislang verhängten Strafzölle weiterhin in Kraft bleiben.

Deutschland: Ifo-Index legt zu

Mit Blick auf die Konjunkturdaten konnte der Ifo-Geschäftsklimaindex unerwartet zulegen. Im Dezember haben sich sowohl die Geschäftslage als auch die -erwartungen in den Unternehmen verbessert, der Index stieg von 95,1 auf 96,3 Punkte an. Erwartet wurden im Konsens 95,5 Punkte. Verhalten zeigten sich hingegen die Einkaufsmanagerindizes aus dem Euroraum für Dezember. Der Gesamtindex lag zum dritten Mal in Folge knapp oberhalb der Expansionsschwelle. Für die deutsche Industrie stellt sich die Lage eher düster dar.