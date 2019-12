FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 171,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,25 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten bewegten sich die Renditen kaum.

Dem Anleihemarkt fehlte es am Ende der Weihnachtswoche an Impulsen. So stehen am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Das Handelsvolumen dürfte niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben./jsl/jkr/mis