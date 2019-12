Bahn, Bund und Länder investieren 1,3 Milliarden Euro in Bahnhöfe

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn (DB) hat im laufenden Jahr gemeinsam mit Bund und Ländern mehr als 1,3 Milliarden Euro in ihre Bahnhöfe investiert. Das waren rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Konzern am Freitag mitteilte. 650 Stationen wurden mit dem Geld modernisiert, 100 davon barrierefrei ausgebaut und 9 davon neu errichtet. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" darüber berichtet.

"Einen derartig starken politischen und gesellschaftlichen Rückenwind wie in diesem Jahr hat es in der über 180-jährigen Eisenbahngeschichte noch nicht gegeben", sagte der für Infrastruktur verantwortliche Bahn-Vorstand, Ronald Pofalla, der Zeitung. Bis zum Jahr 2030 sollen demnach insgesamt rund 170 Milliarden Euro in die Infrastruktur fließen.

Rund 78 Prozent der insgesamt 5700 DB-Bahnhöfe in Deutschland sind Konzernangaben zufolge inzwischen stufenfrei./maa/DP/nas