Nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China in 2018 an Fahrt aufgenommen hatte, hat sich diese Entwicklung äußerst negativ auf den Kursverlauf der JD.com-Aktie ausgewirkt und das Wertpapier im Zeitraum zwischen Anfang und Ende 2018 um über 62 Prozent in den Keller geschickt. Erst im Bereich von 19,50 US-Dollar konnte ein tragfähiger Boden mit der Hoffnung eines erfolgreichen Handelsabkommens etabliert werden, der endgültige Durchbruch setzte allerdings erst im November/ Dezember ein und sorgte für eine Erleichterungsrallye in dem Papier des Onlinehändlers. JD.com konnte im Zuge dessen auf ein Verlaufshoch von 36,80 US-Dollar in dieser Woche zulegen, wodurch zeitgleich der Sprung über eine ältere Begrenzungslinie um 32,00 US-Dollar gelungen ist und der Wert sich somit wieder in dem mittleren Kursbereich aus dem abgelaufenen Jahr aufwärts bewegt.