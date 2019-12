Ein starkes Jahr – und was nun?

Liebe Leser,

Sie haben in den vergangenen Wochen und Monaten an dieser Stelle mehrfach gelesen, dass und warum ich für die künftigen Monate optimistisch bin. In diesen Tagen, zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, können wir Bilanz ziehen und daraus wichtige Schlüsse für die kommenden Aufgaben ziehen.

Noch immer bin ich der Meinung, dass wir uns in einer komfortablen Situation befinden. Die Wirtschaft boomt vielleicht nicht, aber die Unternehmen verdienen hinreichend viel Geld, um in den kommenden Monaten Gewinne zu erwirtschaften. Unternehmen werden damit wertvoller, sodass Sie von steigenden Kursen ausgehen können – wenn die Börsen diesem Umstand Rechnung tragen und die Kurse fair bewerten.

Ich wiederhole einfach zunächst, der guten Ordnung halber, die wichtigen Rahmendaten. Dann ziehen wir kurz Bilanz.

Die Voraussetzungen für steigende Unternehmensgewinne sind gut….

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt beläuft sich auf 0,5 %. Wenig genug, aber immerhin positiv. In der EU beträgt das Bruttoinlandsprodukt sogar 1,2 %. Das ist nicht herausragend, aber ... Weiterlesen